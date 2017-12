बॉलीवुड लिरिसिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को उनके नपुंसक वाले बयान को लेकर खूब लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि यह बात कह कर ओवैसी ने बदजुबानी की सारी हदें पार की हैं। उनको इस पर शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि ओवैसी अपने तीखे भाषणों के लिए जाने जाते हैं। वह इनके जरिए भाजपा और संघ पर अक्सर करारा हमला बोलते हैं। हाल ही में उनके एक भाषण का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह विश्व हिंदू परिषद वालों की खिल्ली उड़ाते दिखे थे। उन्होंने कहा था, “वीएचपी वाले चार-चार बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं। मगर खुद एक भी पैदा नहीं कर पाते। अगर नहीं पैदा कर सकते है तो औरंगाबाद में पान की दुकान है। शरफू भाई का खान खाएं। टनाटन काम हो जाएगा।” अख्तर ने इसी पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर के जरिए उन पर करारा हमला बोला।

शुक्रवार को उन्होंने कहा, “ओवैसी साहब, मैंने आपके मुंह से इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं की थी। आपने बदजुबानी की सारी हदें पार कर के मुझे हैरान किया है। आपको खुद पर शर्म करनी चाहिए।”

Asad owaisi saheb , inspite of the fact that I never had any expectation of any fair or sophisticated words from you you have manage to shock me by crossing all the limits of decency in your speech recommending aphrodisiac to others. Shame on you

