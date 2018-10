तुम जैसों से ही लगता है डर- शख्स ने समझाया तो उलझ पड़ीं सोनम, जमकर हुईं ट्रोल

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ट्विटर पर जमकर ट्रोल हुई है। दरअसल सोनम कपूर ने सड़कों की खराब हालत को लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा था। अभिनेत्री ने लिखा कि ‘मुझे शहर पहुंचने में 2 घंटे लग गए…मैं अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकी हूं…सड़कें खराब हैं और यहां बहुत ही प्रदूषण है..घर से बाहर निकलना एक बुरे सपने की तरह हो गया है।’ सोनम की इस बात पर अनंत वासु नाम के एक शख्स ने उन्हें समझाते हुए लिखा कि ‘ऐसा आप जैसे लोगों की वजह से ही है। आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या फिर कम तेल खर्च करने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी यात्रा के लिए नहीं करतीं।

आपको पता है कि आपकी आलीशान गाड़ियां एक लीटर में 3 से 4 किलोमीटर का माइलेज देती हैं। आपके घरों में लगा एसी भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पहले आप अपने प्रदूषण को नियंत्रित करिये।’ अनंत वासु के इस ट्वीट पर अभिनेत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सोनम कपूर ने लिखा कि ‘और आप जैसे लोगों की वजह से ही महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करतीं क्योंकि उन्हें छेड़खानी का डर लगता है।’ सोनम की इस प्रतिक्रिया के बाद अनंत वासु ने एक बार फिर उन्हें जवाब दिया। इस जवाब के बाद सोनम कपूर ट्विटर पर ट्रोल होने लगीं।

@sonamakapoor its because of people like you,who don’t use public transport or less fuel consumption vehicles.

You Know that your luxury car gives 3 or 4 km per litre mileage and 10 /20 AC’s in your house are equally responsible for global warming.

First control your pollution. pic.twitter.com/CrlGmKxv0b — anant vasu(AV):&less (@anantvasu) October 4, 2018

@sonamakapoor I can take you to the court for this coz I still believe in constitution.

N i am not a judge without a degree like you.@AnilKapoor @SirJadejaaaa @theskindoctor13 @Raghavgaur_2807 @mohanssingg

Shame shame shame shame. — anant vasu(AV):&less (@anantvasu) October 5, 2018

He showed you facts politely and he becomes a harasser? AIB comedians are sending dick pics to minors and you lauded them. What more can you expect from a silver spooner gawar who is not even a graduate. Now take out your victim card. Oh lord zezus! I’m being harassed. — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) October 4, 2018

Here the Victim card pic.twitter.com/kOowf5e5YM — Srikanth (@srikanthbjp_) October 4, 2018

68% of conventional energy is used by super rich persons (3% of total World’s population). They use 57% of earth’s resources. And they are rude, ignorant, dumbo and responsible for 99% of World’s problems. And they have platinum victim cards too. — Neel Mani Tripathi (@neelmanilaw) October 5, 2018

It’s because actress like you I stopped watch hindi movies. —(@kudumfan) October 4, 2018

Sonam’s husband-Aaj khana ghatiya bana hai. Sonam-And its because of men like you that women find it difficult to go to the kitchen for fear of being harrased — Lone Wolf (@naresh__pspk) October 5, 2018

हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अभिनेत्री सोनम कपूर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई हैं। इससे पहले इसी साल अप्रैल के महीने में सोनम कपूर ने जब काला हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा पाने वाले अभिनेता सलमान खान का समर्थन किया तो लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था। उस समय सोनम कपूर ने सलमान खान के बारे में लिखा था कि ‘आप सबसे अच्छे हैं… हमेशा आपके साथ हूं।’

