Rakhi Sawant: आदिल के साथ निकाह कर फातिमा बनी राखी सावंत, यूजर्स करने लगे ऐसे सवाल

Viral Photo: सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत की शादी की खूब चर्चा हो रही है!

राखी सावंत ने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी संग की शादी (image: instagram)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram