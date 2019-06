Poonam Pandey: बॉलीवुड अभिनत्री पूनम पांडेय अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए काफी विवादों में रहती हैं। वह ऐसी तस्वीरें शेयर कर देती हैं जिनको लेकर लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। इस दौरान वह अपनी बोल्ड तस्वीर को लेकर ट्रोल के निशाने पर आ गईं हैं। ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान पूनम पांडेय ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर बेहद हॉट तस्वीर शेयर किया जिसके कैप्शन में लिखा था- भारतीय टीम के लिए नई तस्वीर। इस तस्वीर पर यूजर्स काफी मजे लेने लगे। लोग मीम्स और कमेंट्स के जरिए उनपर निशाना साथ रहे हैं। उनकी इस हरकत पर क्रिकेट फैंस काफी नाराज हो गए और काफी भद्दी टिप्पणी करने लगें। पूनम पर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा- ‘इनको रोजगार दिया प्रदान किया जाए।’ इसके साथ ही दूसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘अब बाकी के मैच हरवाने हैं क्या।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘एक और मुसीबत टीम इंडिया के लिए।’

New Pic for Team India. #WorldCup2019 pic.twitter.com/INSVC0mzg4

For team India! अब ये समझ नही आ रहा कि टीम इंडिया इस पिक्चर का क्या करेगी??

Your 2011 promise was not fulfilled.

— Save the Jungle (@nibkarori) June 9, 2019