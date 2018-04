बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अमिताभ बच्चन के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार (20 अप्रैल, 2018) को एक ट्वीट में बॉलीवुड महानायक पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा है, ‘मैं पिंक नामक ‘फिल्म’ की याद दिलाने में मदद नहीं कर सकता।’ ट्वीट में आगे लिखा गया कि क्या हमारी छवि वास्तविकता में प्रतिबिंबित हो सकती है? दरअसल एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया है जब पूर्व में अमिताभ बच्चन से एक इवेंट में हाल के दिनों में कठुआ और उन्नाव गैंगरेप पर प्रतिक्रिया मांगी गई। तब अमिताभ ने कहा था कि उन्हें उस मुद्दे पर चर्चा करने में घिन आती है। उन्होंने कहा कि लोग उस विषय को उछाले ना। इस बारे में बात करना भी सहमा देता है। उन्होंने तब कहा, ‘इस बारे में बात करना ही मुझे बहुत बुरा लगता है। इस इशू को ना उठाएं।’ बता दें कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ के ब्रांड एंबेसडर के नाते उनसे यह सवाल पूछा गया था।

इसपर ट्विटर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई यूजर्स ने बॉलीवुड महानायक के पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। एक कमेंट में लिखा गया है कि अच्छा है अमिताभ मीडिया के जाल में नहीं फंसे। जबकि कुछ कमेंट में उनकी तीखी आलोचना की गई है। एक कमेंट में लिखा गया कि बिग बी के नाम बड़े और दर्शन छोटे। खुशहाल सिंह लिखते हैं, ‘कठुआ मामले में हिंदुओं पर चारों तरफ से हमला किया गया। मंदिर और हिंदुओं को बदनाम करने से मकसद से अश्लील और हिंदू विरोधी तस्वीरें बनाई गईं।’

नीलन लिखती हैं कि स्क्रीन की छवियां कभी वास्तविक व्यक्ति को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। एक यूजर लिखते हैं, ‘अमिताभ को अब कोई सामाजिक सरोकार नहीं रहा। कई ऐसे मुद्दे है जिन पर उम्र के इस पड़ाव पर बेबाकी से अपनी राय देनी चाहिए।’ सागर आलम लिखते हैं, ‘इसे पाखंड कहते हैं और आपने यह सुना होगा।’

I can’t help being reminded of a film called #Pink . Can our images on screen please be reflected in reality? https://t.co/JHnc8PLDXY

Well Done Mr Bachchan. Never fall into Media trap. Their questions are neither for society welfare nor for change in system, they r looking for the headline of the hour (since Day is too long) Never give them one Apart from the work. Good u showed a #Presstitute its place.

— Deepak Kotnis (@DipsOnTheRole) April 20, 2018