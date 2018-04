कठुआ और उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देशभर में विरोध-प्रदर्शन हुए। आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने ढंग से इस जघन्य अपराध के खिलाफ प्रतिक्रियाएं दी। सोशल मीडिया में चलाए इस अभियान में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। तब कई एक्टरों ने लिखा कि वह इसके लिए शर्मिंदा हैं। हालांकि इस कड़ी में बॉलीवुड की ही अन्य एक्ट्रेस पायल रोहतगी की राय अलग है।

पायल रोहतगी ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्हें गर्व है कि वह एक हिंदू हैं। वह अपने धर्म से प्यार करने पर शर्मिंदा नहीं हैं। पायल ने लिखा कि वह अन्य धर्मों का पूरा सम्मान करती हैं लेकिन अपने धार्मिक विश्वास पर भी उन्हें गर्व है। ट्वीट में पायल ने लिखा है कि वो भेड़ नहीं है बल्कि मस्तिष्क के साथ एक इंसान हैं। धार्मिक पहलू पर पायल के पक्ष की सोशल मीडिया में भी जमकर तारीफ हो रही है। कई यूजर्स ने लिखा है कि वह सच्ची हिंदू हैं जिन्हें अपने धर्म पर गर्व है। एक अन्य ट्वीट में लिखा गया है कि बॉलीवुड कुछ लोगों ने एक शादीशुदा शख्स से शादी की है लेकिन उन्हें अब हिंदू होने पर शर्म महसूस हो रही है।

ट्वीट कर कुनाल गुर्जर लिखते हैं कि उन्हें एक्ट्रेस पर गर्व है। वरना बॉलीवुड में कई तथाकथित हिंदू एक्ट्रेस ने धर्म को बदनाम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उन्हें शादीशुदा मुस्लिम से शादी करने में गर्व है और हिंदू होना शर्म महसूस करवाता है। अखिलेश मिश्र लिखते हैं, ‘वाह पायल आज वाकई तुमने दिल जीत लिया.! तुम्हारी इन उत्कृष्ट भावनाओं को मैं एक पूर्व फौजी के नाते पूरे आदर के साथ खड़ा होकर सैल्यूट करता हूं.! तुम एक फिल्मी नायिका होने के साथ एक सच्ची भारतीय नायिका हो.!’

I am a proud #Hindu. I am NOT ashamed to love my religion. I respect other religions but I am proud of my religious beliefs. I don’t belong to any particular industry. I belong to MYSELF & my abilities to better as an Actor/Performer. I am NO sheep. I am Humanbeing with a brain. pic.twitter.com/rAKSOVf0QC

