इस बोल्ड एक्ट्रेस ने उड़ाया अरविंद केजरीवाल का मजाक, ट्वीट कर लिये मजे

बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस कोएना मित्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बेहद ही अलग तरीके से मजाक बनाया है। दरअसल, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपवास का मजाक बनाते हुए उसे क्यूट करार दिया था, जिसे लेकर अब कोएना मित्रा ने दिल्ली सीएम का मजाक बनाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा क्यूट हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘तुम सबसे ज्यादा क्यूट हो। आप अपने क्यूट क्यूट झूठ के लिए लोगों से माफी मांग रहे हो। मौन व्रत रखना कैसा रहेगा। ये आपको क्यूट क्यूट से मानहानि केसों से बचाएगा।’

कोएना मित्रा के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने केजरीवाल का मजाक बनाते हुए कहा कि क्या केजरीवाल के झूठ के लिए बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई अवार्ड का प्रावधान है? वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘अरुण जेटली को केजरीवाल को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए था।’ एक अन्य यूजर ने कोएना के लिए लिखा, ‘ऐसा लग रहा है जैसे आपने बॉलीवुड में काम करना छोड़ दिया है। बस कोशिश करते रहो, हो सकता है कि आपको 2019 में बीजेपी टिकट दे दे।’

You are the cutest. You keep apologizing to people for cute cute lies. How about a Maun Vrat It ll save you from Cute Cute Defamation cases. #cutenessoverload https://t.co/anEIgyQY9g — KOENA MITRA (@koenamitra) April 10, 2018

Damn I did not know she is so sensible which is rarest in Bollywood! Look at her tweets — Varun Kulkarni (@vk130795) April 10, 2018

@ArvindKejriwal It’s so cute मैं तो लोगों का राशन कार्ड भी बनाता हूँ और राशन भी चूरा लेता हूँ उपवास करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता — Vicky Mistry (HINDU) (@Vicky5675) April 10, 2018

Jaitley should have never forgiven this guy — The Quill (@SsChugh) April 10, 2018

बता दें कि केजरीवाल ने पीएम मोदी के एक दिन के उपवास का मजाक बनाते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, ‘अब यह बहुत क्यूट है… केवल एक दिन का उपवास, वो भी खुद के खिलाफ।’ ट्वीट में केजरीवाल ने एक न्यूज वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया था। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के सभी सांसद बजट सत्र के दौरान संसद में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे के विरोध में 12 अप्रैल को एक दिन का उपवास रख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट सत्र के दौरान 29 दिनों में महज 34 घंटे ही काम हुआ था।

विपक्ष द्वारा बजट सत्र के दौरान अलग-अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया गया था। टीडीपी की ओर से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए संसद के बाहर और अंदर, दोनों जगहों पर हंगामा किया गया था। वहीं कांग्रेस के सांसदों ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के फरार होने के मामले पर हंगामा किया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App