बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। कई यूजर्स ने उनके खिलाफ तंज भरे कमेंट किए हैं। दरअसल दीपिका की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन पर श्रद्धांजलि देने मुंबई के सेलिब्रेशन स्पोर्ट क्लब पहुंची थीं। वायरल हो रही तस्वीर पर यूजर्स का आरोप है कि श्रद्धांजलि सभा में पहुंची दीपिका बैग पकड़ने के लिए भी अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर आई थीं। इसपर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक कमेंट में लिखा गया है कि क्या वजह थी और क्यों दीपिका अपना बैग साथ लेकर नहीं आईं। क्या उनके दिमाग में कमी है? एक कमेंट में लिखा गया कि अगर दीपिका एक बैग नहीं पकड़ सकती हैं तो उन्हें शायद बैकपैक में निवेश करने की जरूरत है। कमेंट में आगे लिखा गया, ‘श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने अन्य सेलिब्रिटी कम से कम सिर्फ अपना मोबाइल लेकर आए। बड़े लोग बड़ी बातें।’ एक कमेंट में लिखा गया कि क्या उन्हें अपना बैग पड़कने के लिए किसी और की भी जरूरत है?

Deepika Padukone spotted at Celebration Sports Club to pay their last respects to the legend Sridevi ji. pic.twitter.com/ZhmAX9xN4t

— Deepika Padukone FC (@DeepikaUpdates) February 28, 2018