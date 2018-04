सेल्फी में दिखी अमीषा की क्लीवेज, सोशल मीडिया यूजर्स ने किए भद्दे कमेंट्स

When u have a 7 am shoot and have been up by 5 .. already sleepy .. need some caffeine

कई यूजर्स ने बहुत ही गंदे कमेंट किए तो कई लोगों ने अमीषा की तारीफ भी की। कई यूजर्स ने अमीषा को ये भी कहा कि आपकी उम्र बहुत हो गई है तो आज के समय की हिरोइनों के साथ खुद को कॉपी न करने का सुझाव भी दिया। खैर अमीषा को यूजर्स के इन कमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने चुपचाप यूजर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी और फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। आपको बता दें कि काफी समय से बिग स्क्रीन से दूर अमीषा पटेल एक बार फिर से पर्दे पर लौटने की तैयारी कर चुकी हैं। अमीषा बहुत ही जल्द सनी देओल, प्रीति जिंटा के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म भैयाजी सुपरहिट में नजर आएंगी।