वीडियो शेयर कर ऋषि कपूर ने पूछा- ये छेड़छाड़ है या यौन शोषण? देखिए क्या रहा लोगों का जवाब

बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर अक्सर ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर ऋषि कपूर ने ऐसा ट्वीट किया है, जिसको लेकर लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और सवाल किया है कि क्या ये छेड़छाड़ है या यौन शोषण? बॉलीवुड एक्टर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि एक वजनी महिला रेस्टोरेंट के कैबिन के पास बैठी हुई है और उसके पीछे एक शख्स टेबल पर बैठा हुआ है। वह शख्स वजनी महिला की तरफ देखता है और एक अन्य व्यक्ति को बुलाकर एक संदेश देता है। वह व्यक्ति उस संदेश को महिला के पास लेकर जाता है, जिसके बाद वह महिला पीछे मुड़ती है और टेबल पर बैठे व्यक्ति की तरफ गुस्से से देखती है, फिर वह अपनी सीट से उतरती है और स्टूल को दूसरी तरफ खींचकर बैठ जाती है। महिला के साइड होने के बाद ही रेस्टोरेंट में कैबिन के दूसरी तरफ खड़ी बेहद सुंदर सी लड़की (जो रेस्टोरेंट में ही काम कर रही है) दिखाई देती है।

यानी वह शख्स वजनी महिला को नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में काम करने वाली सुंदर लड़की को देखना चाहता है, लेकिन महिला के कारण वह उसे ठीक से नहीं देख पाता, इसलिए उसने उस महिला को वहां से हटने का संदेश भेजा। वीडियो पोस्ट करने के साथ ही ऋषि कपूर ने लिखा, ‘इसका क्या मतलब है? छेड़छाड़ है या यौन शोषण? या फिर केवल रास्ता साफ करना?’

Question. What would this surmount to? Groping,molestation or sexual harassment? Or just clearing a blocked view? pic.twitter.com/ykosmVwYpA — Rishi Kapoor (@chintskap) March 11, 2018

बॉलीवुड एक्टर के इन सवालों पर ट्विटर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कहा, ‘यहां केवल दृश्य के सामने की रुकावट को हटाया गया है।’ वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘सर जी, मुझे लगता है कि यहां केवल किसी को परेशान किया जा रहा है। केवल परेशान, ना कि यौन उत्पीड़न का मामला है।’ वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘आपको छेड़छाड़ और यौन शोषण के बीच अंतर को समझना चाहिए।’ अन्य यूजर ने लिखा, ‘कौन सा न्यूज़ चैनल इसे दिखा रहा है, उस पर निर्भर करता है।’

It's all about clearing blocked view — Ratnakar (@RatnakarKrishn1) March 17, 2018

Sirji, I think this constitutes as a form of bullying, and harassment. Not sexual, just harassment. But this is only my view. — Indira Bedassie (@IBedassie) March 13, 2018

Hahaha you didn't mention body shaming — vanessadsouza (@drvanessa14) March 12, 2018

what kind of question is that? Are you an idiot Mr. Kapoor? Do you not know the difference between groping, molestation, harassment and clearing? — Manav Sachdeva (@ms2234) March 11, 2018

There are worst advertisement on indian channels right now .here atleast women is shown in a beautiful manner unlike India where majority of women are shown in a pathetic manner — RaviShori (@ravishori) March 11, 2018

Body shaming sir. General lack of good manners. — Pramod Balakrishnan (@Prambee1975) March 11, 2018

Clearing the cloudy weather with a sunshine — Kinney Galani (@kinney_galani) March 11, 2018

Ha Ha ha…..I would say he is just moving the object that's blocking his view — Ravi (Rick) Thawani (@Rickthawani) March 11, 2018

Depends on which news channel is covering it — Pallav Gupta (@PallavGupta013) March 11, 2018

