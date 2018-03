कोच विवाद में कूदे एक्टर केआरके, कहा- अनिल कुंबले ईमानदार थे, रवि शास्त्री भ्रष्ट हैं इसीलिए विराट कोहली को पसंद आएंगे

अपने विवादित ट्वीट से हमेशा चर्चा में बने रहने का प्रयास करने वाले बलीवुड एक्टर कमाल राशीद खान उर्फ केआरके ने इस बार विराट कोहली को निशाने पर लिया है। अनिल कुंबले के भारतीय क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा देने के बाद खबरें उड़ रही हैं कि शायद उनकी जगह रवि शास्त्री को टीम इंडिया का कोच बनाया जा सकता है। इसी खबर के लिंक को ट्वीट करते हुए केआरके ने विराट कोहली पर हमला किया है। केआरके ने लिखा कि कुंबले ईमानदार थे, रवि शास्त्री कोच के तौर पर कोहली को इसीलिए पसंद आएंगे क्योंकि वो भी उनकी ही तरह बड़े भ्रष्ट हैं। आपको बता दें कि अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि कप्तान विराट कोहली और कुंबले के बीच अनबन चल रही ती जिसके चलते वेस्ट इंडीज़ दौरे से पहले ही कुंबले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

अनिल कुंबले के इस्तीफा देने के बाद रवि शास्त्री के कोच बनने की खबर पर बॉलीवुड एक्टर कमाल राशीद खान ने अपने ट्वीट में शास्त्री और कोहली दोनों को भ्रष्ट बताया है।

Kumble is honest man so of course Virat will love to have Ravi Shashtari as coach coz he is big corrupt like Kohli. https://t.co/4z8wQQZPkj — KRK (@kamaalrkhan) June 22, 2017

केआरके के इस ट्वीट पर बहुत से यूजर्स ने उनकी खइंचाई करते हुए लिखा कि विराट कोहली ने देश और इंडियन क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है आपको उनके बारे में बोलने से पहले सौ बार सोचना चाहिए। वहीं कुछ यूजर्स ने केआरके के साथ अपनी सहमति जताते हुए लिखा कि पहली बार आपने सही लिखा है।

Virat ko gali dene balo pehle

Uske record dekho kohali india ki shan h

Hamko us par garv h — akhilesh kumar (@akhiles09913970) June 22, 2017

@dna @shekharluthra @imVkohli ka naam lekr publicity chahta h krk…lol….win or lose..love u team india… respect sir kohli — Pranjal Rana (@pranjalrana25) June 22, 2017

Pehli Baar Kuch Acchi Baat Boli , Ab lagta h sach me Acche Din Aa rahe hai Bas Aise hi bane raho bht respect milega , Good one. — Jay Vora (@Jayvora13795) June 22, 2017

Its all done by ravi shashtri planned its way to get out kumble. Kholi is full of ego and ravi shashtri holds a grudge. — Digvijaay Sharrma (@digvijaay0101) June 22, 2017

Kohli ko Anushka ke sarh ghar basana hai. Thoda kama leta hoon — Nationalist (@ITheNationalist) June 22, 2017

Aaj pheli baar tune kuch achcha post kiya hai — Deepak Jha (@deepakkj87) June 22, 2017

Shastri n Kohli are made for each other.Both corrupt top to bottom. — DIPANKAR (@dipankar1000) June 22, 2017

