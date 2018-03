नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने राजनीतिक लड़ाई एक तरफ रख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत का न्योता भेजा, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है। इस न्योते के बाद डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन जैसे दो राजनीतिक दुश्मनों की दोस्ती के कयास लगाए जाने लगे हैं। जानेमाने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी ने दोनों की मुलाकाता की खबर को लेकर चुटकी ली है, जिसके बाद ट्विटर यूजर्स भी ट्रंप और किम का मजाक उड़ा रहे हैं। अरशद वारसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “मुझे ऐसा लग रहा है कि वे दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे।” अरशद के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोग कह रहे हैं कि सही कह रहे हो बॉस क्योंकि दोनों में काफी समानताएं हैं।

एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा “वे बेस्ट फ्रेंड हैं लेकिन वे अपनी दोस्ती को लेकर थोड़े असुरक्षित हैं।” एक ने लिखा “सही बोल रहे हो बॉस, ये दोनों एक जैसी ही मानसिकता वाले हैं।” एक ने लिखा “मुझे यकीन है, दोनों में बहुत कुछ समान है, घटिया हेयरस्टाइल से लेकर घटिया मानसिकता तक।” एक ने लिखा “वे दोनों दोस्त हैं लेकिन वो हमें दूसरे नजरिए से दर्शाते हैं।” इसी तरह कई लोगों ने अरशद वारसी के ट्वीट पर प्रतिक्रियाएं देते हुए डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन का खूब मजाक उड़ाया।

Hahahahhaha…..LoL…. They have so much similarities in between them…!! — Megna Gurung (@GurungMegna) March 10, 2018

they are best friends but they are insecure about their friendship — Ashish (@ShilwantAshish) March 10, 2018

Sahi bol rahe ho boss, both of them r of same mindset — Md Noor Alam (@Noor_Verified) March 10, 2018

They are but they are showing us in that way — Rahat Hussain (@sosweetrahat) March 10, 2018

Even I feel the same infact they can be BFF similar people with similar mindset gel together well — Shraddha Kumari (@ShraddhaK95) March 10, 2018

आपको बता दें कि गुरुवार को साउथ कोरियाई नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिला था। इस मुलाकात में उन्होंने ट्रंप को बताया कि किम जोंग उनसे मिलना चाहते हैं और साथ ही उन्हें किम का न्योते वाला पत्र भी सौंपा गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन का न्योता स्वीकार कर लिया है और उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि वे मई तक किम जोंग से मुलाकात कर सकते हैं। साउथ कोरियाई प्रतिनिधियों की ट्रंप से मुलाकात के बाद अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि नॉर्थ कोरिया ने अपने न्योते में न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के इस प्रस्ताव को मानने की अभी कोई योजना नहीं है क्योंकि आगामी समय में साउथ कोरिया के साथ अमेरिका का सैन्य अभ्यास होना है।

