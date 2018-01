कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी: अनुपम खेर की मां ने सुनाई आपबीती- एक चिट्ठी आई और छोड़ना पड़ा घर

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और उनके खिलाफ घाटी में हुए जुल्मों को लेकर वक्त-वक्त पर अपनी बात बेहद जोरदार ढंग से रखते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार सुबह भी एक ट्वीट किया। ट्वीट में उनकी मां दुलारी खेर का वीडियो है, जिसमें वह 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के एक साथ घर छोड़कर भागने की कड़वी यादें शेयर करती हैं। ट्वीट में खेर लिखते हैं, ‘मेरी मां वैसे तो बेहद बहादुर, सकारात्मक और खुशमिजाज इंसान हैं, लेकिन 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से विस्थापन वाली रात उनके भाई और भाभी के साथ जो कुछ हुआ, उसे याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें अपने पीछे सब कुछ वैसे ही छोड़कर आना पड़ा। श्रीनगर के रामबाग में बने नए मकान को छोड़ना पड़ा।’

My Mom, who is otherwise a very brave, positive & happy person gets teary eyed thinking of what happened to her brother & bhabhi on d night of exodus in Kashmir on 19th Jan, 1990. They had to leave everything as it is & leave their newly built home in Rambagh, Srinagar. #Dulari pic.twitter.com/Lwnl1fZcV1

