“रहिमन वैक्सीन ढूंढिए, बिन वैक्सीन सब सून, वैक्सीन बिन बीत गए, अप्रैल मई और जून”, बीजेपी सांसद के पति ने लिखा तो हो गए ट्रोल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और भाजपा सांसद किरण खेर के पति अनुपम खेर अपने एक ट्वीट के चलते सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं। बुधवार (29 जुलाई, 2020) को उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘रहिमन वैक्सीन ढूंढिए, बिन वैक्सीन सब सून… वैक्सीन बिन ही बीत गए, अप्रैल मई और जून…।’ ट्वीट में उन्होंने कहा कि कभी-कभी हास्य वास्तव में सबसे अच्छी दवाई होती है। लॉकडाउन में इस मजेदार कविता का आनंद लीजिए।

अनुपम खेर ने ट्वीट में खुद का एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें वो कहते हैं, ‘बिन वैक्सीन जुलाई-अगस्त भी बीतेगा, रहिमन मत होना उदास… दूर-दूर की दोस्ती अभी ना आना पास। अभी ना आना पास… दिल में रखें धैर्य। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।’ खेर कहते हैं कि ये कविता मुझे किसी ने भेजी थी, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों का भी मनोरंजन हो।

बॉलीवुड एक्टर के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर @yippeekiyay_dk लिखते हैं, ‘रहिमन वैक्सीन ढूंढिए बिन वैक्सीन सब सून… थाली बजाते बीत गए अप्रैल मई और जून…। सच्चा भारतीय @TrueInd26978997 नाम से एक यूजर लिखते हैं, ‘अनुपम सीट का कुछ कीजिए बिन सीट सब सून… जयकारों में ही बीत गए, कितने मई और जून…।’

Coronavirus in India Live Updates

इसी तरह गीता @2739cfb8 लिखती हैं, ‘रहिमन वैक्सीन ढूंढिए बिन वैक्सीन सब सून, वैक्सीन बिना ही बीत गए, अप्रैल मई और जून…। कबीर ने वैक्सीन ढूंढ ली है। धीरज धरो तनिक तुम! ट्रायल फायनल चल रहा, वैक्सीन कमिंग सून। वेरी सॉरी वर्कर @VeeryaSorry नाम से एक यूजर लिखते हैं, ‘वन्दे मातरम बोलिये, बिन देशभक्ति सब सून… सवाल बिन ही बीत गए, सांसदों के अप्रैल, मई और जून…।’

रहिमन वैक्सीन ढूंढिए

बिन वैक्सीन सब सून…

वैक्सीन बिन हीं बीत गए,

एप्रिल मई और जून… 🙂

Sometimes Humour is the actually the best medicine. Enjoy this funny poetry in the times of #Lockdown.

उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में अनुपम खेर ने अपनी मां दुलाई, भाई राजू खेर, भाभी रीमा और भतीजी वृंदा के पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। हालांकि हॉस्पिटल से इलाज के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है और डॉक्टरी सलाह पर सभी अभी होम आइसोलेशन में हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद वीडियो संदेश के जरिए दी।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो