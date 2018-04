सलमान खान का समर्थन कर ट्रोल हुईं सोनम कपूर, लोगों ने पूछा- कातिल के साथ कैसे खड़ी हो सकती हो?

1998 के काला हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाए गए अभिनेता सलमान खान के समर्थन में अभिनेत्री सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर अभिनेता के साथ वाली अपनी तस्वीर साझा की। लेकिन सोनम कपूर का सलमान खान को समर्थन करना कई यूजरों को रास नहीं आया और उन्होंने अभिनेत्री को ट्रोल कर दिया। लोगों ने यहां तक लिखा कि वह एक कातिल का साथ दे रही हैं। सोमन कपूर ने सलमान के साथ वाली अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर की। दोनों ही सोशल मीडिया प्लेफॉर्म्स पर यूजरों ने सोनम को खरी-खोटी सुनाईं। सोनम ने ट्वीट में लिखा- ”आप सबसे अच्छे हैं! अपनी तरफ से!” एक यूजर ने लिखा- ”कृपया भाई को सिखाओ कि काले हिरण भी जीवित प्राणी होते हैं और वे भी प्यार किए जाने के लायक होते हैं।” एक यूजर ने लिखा- ”उनके (सोनम के) अंदर की महिलावादी यह ट्वीट करते वक्त वॉक पर निकल गई।” विवेक नाम के यूजर ने लिखा- ”फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को भुलाया नहीं जाना चाहिए।”

You’re the best! Always by your side! pic.twitter.com/40GrtD4afU — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) April 7, 2018

इंस्टाग्राम पर सोनम की सलमान खान के प्रति समर्थन जताने वाली पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट में लिखा- ”तुम पर लानत है! लगा था कि इंडस्ट्री में तुम बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील हो। एक अपराधी का समर्थन करना तुम्हारी महानता नहीं दिखाता है और सार्वजनिक तौर पर ऐसे कृत्य को सराहना तुम्हारी छवि अच्छी करने बजाय खराब ज्यादा करता है।।”

एक यूजर ने लिखा- “मैं ज्यादा नहीं जानता हू्ं और सोनम के बारे में ज्यादा कुछ मेरे पास नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि ये सभी स्टार उनके (सलमान के) समर्थन में तस्वीरें तब पोस्ट कर रहे हैं जब उन्हें जमानत मिल गई। मेरा सवाल है कि जब वह (सलमान) जेल में थे और जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये स्टार्स कहां थे?” एक यूजर ने लिखा- ”व्वाओ, एक अपराधी का समर्थन कर रही हैं।” एक और यूजर ने लिखा- ”व्वाओ… सोनम वाकई वह सबसे अच्छे हैं क्योंकि वह कई अपराध करते हैं और दूर हट जाते हैं।”

Pls teach Bhai that Blackbucks are living beings that deserve love too. pic.twitter.com/djH6BILT8P — Od (@odshek) April 7, 2018

The feminist in her also apparently went for a walk while she tweeted this — Elle (@imeandmyzelf) April 7, 2018

Not to forget the people living on the footpath! — vivek (@vivek_cool) April 7, 2018

