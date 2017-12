बीजेपी के एक नेता की फोटो वायरल हो रही है इस फोटो में वह AK-47 हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। यह नेता बीजेपी के जम्मू-कश्मीर राज्य उपाध्यक्ष आशीष सरीन हैं। घटना से साफ पता चलता है कि किस तरह खुद नेता ही कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं। यह पहली बार नहीं कि किसी नेता ने इस तरह की तस्वीर तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट की हो। इससे पहले साल 2014 में पीपल्स डेमोक्रैटिक पार्टी के विधायक जावेद मीर की भी ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। तब मीर ने कहा था कि मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। एक ओर जहां जम्मू-कश्मीर को हथियारों के साये से निकालने की बात होती है, वहीं दूसरी ओर खुद नेता ही इन्हें बढ़ावा देते नजर आते हैं।

इस फोटो के सामने आने के बाद से सरीन की जमकर आलोचना की जा रही है। सरीन की आलोचना इस बात के लिए भी की जा रही है कि वह जानते हैं कि कितने युवा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। ऐसे में एके-47 जैसी खतरनाक चीज को इतना आराम से प्रदर्शित करना लापरवाही का संकेत देता है। सोशल मीडिया में लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। @SPatil_Indian ने लिखा है कि इसे दिखाकर यह नेता क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। @darshan_sawe ने ट्विटर पर लिखा है कि संजय दत्त को इसके लिए जेल जाना पड़ा था। अब इनका क्या होगा।

@BJP4India Vice President Of J&K #Ashish Sareen Brandishing AK-47 at his Residence and Posted on his Facebook Handle. I Hope @JmuKmrPolice will take a Strong action against him.#Gundagardi.@spvaid @OmarAbdullah @Junaid_Mattu . pic.twitter.com/z4HXAUnJh7

— Wajahat Farooq Bhat (@iamwajahatBhat) December 11, 2017