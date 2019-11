महाराष्ट्र में एक बार फिर से भारी राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। यहां सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेने के तीन दिन बाद ही सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही बुधवार को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने उसका इंतजार किए बगैर ही इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं यहां से सीधे गवर्नर हाउस जा रहा हूं और अपनी इस्तीफा उन्हें सौंप दूंगा। फडणवीस से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी इस्तीफा दे दिया था।

फडणवीस के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं। लोग बीजेपी की चुटकी लेते हुए लिख रहे हैं कि अब कहां गई चाणक्य नीति। बता दें कि जिस दिन बीजेपी ने अजित पवार के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया था उस दिन लोग अमित शाह को चाणक्य बताते हुए उनकी तारिफ कर रहे थे।

बहुत से यूजर्स बीजेपी को ट्रोल करते हुए लिख रहे हैं कि इस्तीफे के साथ ही कुर्सी गई, शिवसेना जैसा दोस्त गया और जो साख बनी थी वो भी चली गई। वहीं फडणवीस को ट्रोल करते हुए लोग लिख रहे हैं कि, ‘नायक फिल्म में अनिल कपूर 1 दिन के सीएम बने थे और फडणवीस 3 दिन के। अनिल कपूर हीरो थे लेकिन खलनायक बन गए।’

देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद ढेरों फनी मीम्स भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं।

Ajit Pawar – Had Shown 4 MLAs and got paid for 64 MLAs & got away with his ED cases as well.

Amit Shah – Despite his histrionics with EC, ED, SC, Prez and the Governor! Lost face and the amount.

Who is the real Chanakya now???

— SenthilMSV (@VasanMSV) November 26, 2019