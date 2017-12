बीजेपी प्रवक्ता ने पाकिस्तान हाई कमीशन को भेजीं चप्पलें, लोगों ने जमकर लिए मजे

पाकिस्तान में पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी से हुए दुर्व्यहार को लेकर देश की जनता आहत है। लोग तरह-तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर बग्गा ने जो किया उसने लोगों को पड़ोसी मुल्क के खिलाफ मजेदार तरीके से भड़ास निकालने का मौका दे दिया। तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट किया जिसमें वह लोगों से पाकिस्तान के लिए चप्पलें भेजने की अपील कर रहे हैं। अब अपील ऐसी थी तो लोगों ने यह तोहफा पाकिस्तान को भेजने के लिए जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ट्वीट में बग्गा ने बताया कि उन्होंने एक जोड़ी चप्पल का ऑर्डर कर उन्हें पाकिस्तानी उच्चायोग को भेज दिया है।

बग्गा ने अपील की कि चप्पलों का ऑर्डर करने के बाद लोग उसका स्क्रीनशॉट ‘जूता भेजो पाकिस्तान’ हैशटैग के साथ लगाएं। बग्गा के यह ट्वीट करने भर की देर थी कि लोगों ने पाकिस्तान के लिए चप्पलों का ढेर लगा दिया। ज्यादातर लोगों ने मजे लेते हुए लिखा कि पाकिस्तान के लिए नई चप्पलें नहीं, पुरानी चप्पलें ठीक रहेंगीं। कुछ लोगों ने चप्पलों के मजेदार मीम बनाकर भी शेयर किए। जिस-जिस ने बग्गा का ट्वीट देखा, पाकिस्तान के लिए जूते-और चप्पल भेजने में देर नहीं की।

Pakistan wants our slippers, Let’s Give them Slippers. I have ordered Slippers & sent to Pakistan High Commission. I request everyone to Order 1 Pair Slipper for Pakistan. After ordering Slippers tweet your order’s screenshot with #JutaBhejoPakistan pic.twitter.com/VzhKvDLq82

