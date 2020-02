Sambit Patra Video Viral: उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक 41 लोगों के मरने की बात सामने आई है। मृतकों की फेहरिस्त में दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्सटेबल रतन लाल और आईबी कर्मचारी अंकित मिश्रा का नाम भी शामिल है। दंगों पर तो फिलहाल सुरक्षाबलों ने काबू पा लिया है लेकिन अब इसपर राजनीति तेज होती जा रही है। AAP के पूर्व सदस्य ताहिर हुसैन के खिलाफ पुलिस ने हिंसा की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है तो वहीं कुछ लोग बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। बता दें कि कपिल मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह दिल्ली पुलिस के डीसीपी के सामने ही बाद में उनकी भी बात ना सुनने की बात कर रहे थे।

इन सबके बीच बीजेपी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि हिंदुओं जाग जाओ वर्ना कटने के लिए तैयार हो जाओ। लोग संबित पात्रा के बयान का ये वीडियो शेयर करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक न्यूज चैनल के डिबेट शो का है। इस डिबेट शो में नागरिकता संशोधन कानून पर बहस हो रही थी। इसमें बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा थे तो कांग्रेस की ओर से रागिनी नायक और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह थे। ये डिबेट शो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले का है। डिबेट में एक समय ऐसा आता है जब संबित पात्रा ये कहते सुनाई देते हैं कि हिंदू जागो..नहीं तो कटने के लिए तैयार हो जाओ।

संबित पात्रा के इस वायरल वीडियो पर लोग लिख रहे हैं कि दिल्ली में जो साम्प्रदायिक हिंसा हुई उसके लिए ऐसी ही बातों ने जमीन तैयार की है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयानों के चलते ही आज माहौल इतना खराब हो गया है। कुछ यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या संबित पात्रा की भी गिरफ्तारी होगी?

