चिल्लाते रहे गेस्ट, संबित पात्रा ने गिना डाले ‘A to Z’ तक कांग्रेस के करप्शन

पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में सियासी दलों के बीच बहस छिड़ी हुई है। रविवार (18 फरवरी) को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने रिपब्लिक टीवी की डिबेट में हिस्सा लिया और कांग्रेस की सरकार में हुए घोटाले गिनाए। इस दौरान संबित पात्रा ने कांग्रेस के ‘A to Z’ घोटाले गिना डाले। डिबेट में दूसरे पैनलिस्ट के भारी शोर-शराबे के बीच संबित पात्रा नहीं रुके और वह घोटाले की लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताते रहे। संबित पात्रा ने A से लेकर W तक कांग्रेस की सरकार मे हुए घोटाले गिनाए। इनमें से विपक्षी पैनलिस्ट के शोर शराबे के बीच संबित पात्रा के द्वारा बताए गए घोटालों में से कुछ के नाम साफ नहीं सुनाई दिए, लेकिन जो नाम सही से सुनाई पड़े वह इस प्रकार है- ”ए फॉर आदर्श, बी फॉर बोफोर्स, सी फॉर सीडब्ल्यूजी, डी फॉर देवास एंट्रिक्स, ई फॉर एम्प्लोयी स्कीम स्कैम, एफ फर फॉडर स्कैम, जी फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, एच फॉर हर्षद मेहता स्कैम, आई फॉर आईटी स्कैम, जे फॉर जीप स्कैम, के फॉर केतन पारेख स्कैम, एल फॉर एलआईजी हाउसिंग स्कैम, एम फॉर मधुकोड़ा स्कैम, एन फॉर नॉन फाइनेंशियल स्कैम, ओ फॉर ओरिएंटल बैंक स्कैम, पी फॉर…, के फॉर… आर फॉर राशन कार्ड स्कैम, एस फॉर सत्यम स्कैम, टी फॉर टेलीकॉम टूजी स्कैम, यू फॉर…, वी फॉर वाड्रा डील स्कैम, डब्ल्यू फॉर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम…”

इतना कहने के बाद संबित पात्रा ने विरोधी पैनलिस्ट को अनरूली स्टूडेंट (अनियंत्रित छात्र) कहकर बुलाया और कहा कि वे बैठ जाएं और पानी पिएं। बता दें कि 11400 करोड़ के पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए चुप्पी तोड़ने को कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार (17 फरवरी) को प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा था कि देश को चौकीदार पकौड़ा बेचने की सलाह देकर सो गया और चोर भाग गया।

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस घोटाले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि 2011 में घोटाले की शुरुआत हुई तब कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी ने उस घोटाले को जारी रहने दिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले कांग्रेस कमा रही थी, फिर उन्हीं घोटालों से बीजेपी कमाने लगी। उन्होंने कहा था कि इसीलिए बीजेपी ने कांग्रेस के किसी नेता को जेल नहीं भेजा। पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी समेत 16 लोगों के नाम सामने आए हैं। सीबीआई ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

UNMISSABLE: "A to Z of Congress' corruption" on LIVE debate https://t.co/E3SvgvJ3Iv

— Republic (@republic) February 18, 2018