गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल पर बहस हो रही है। इन दोनों राज्यों में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सरकार हो रही है, लेकिन कांग्रेस भी मानती है कि असली नतीजे इससे अलग होंगे। इसी मुद्दे पर चल रही एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस नेता संजय झा जमकर भिड़ गये। संजय झा ने कहा कि बीजेपी को हिन्दुस्तान की जनता सबक सिखाएगी, और बीजेपी अंग्रेजों की एजेंट है। इससे भड़के संबित पात्रा ने कहा कि देश की जनता ने 12 राज्यों में सरकार बीजेपी की सरकार बनाकर देश की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है और आप कहीं नहीं है। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता संजय झा को कहा कि आप हमें अंग्रेजों का एजेंट बताते हैं, आप पहले सोनिया गांधी को जाकर हिन्दी सिखाइए। इसके बाद संबित पात्रा ने सोनिया की आवाज में हिन्दी की एक लाइन का उच्चारण किया।

वीडियो देखिए:

इस वीडियो को एक शख्स ने ट्विटर पर शेयर किया है, और इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लंदनयोगिनी नाम के एक यूजर ने लिखा है, ‘संबित पात्रा के अंदर का एक्टर फुदक फुदक कर बाहर आ रहा है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘ये संबित पात्रा के अंदर का टैलेंट है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘ये मजाकिया तो था ही बकवास भी था।’ एक यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, ‘संबित पात्रा 2019 तक रुक जाओ, राहुल गांधी तुम्हें अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे।’ गिरिश साहनी ने कहा, ‘संबित पात्रा ये कौन सा हिन्दू चाल चलन है।’

How dare he talk like this about my Mother in Law . Wait for 2019 Sambit when RG comes to power we will send you to a English Boarding school in Timbuktu for ever.

