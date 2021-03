पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 मई को चुनाव के नतीजों का एलान होगा। उस दिन ये तय हो जाएगा कि राज्य की सत्ता एक बार फिर से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के पास रहती हैं या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। फिलहाल चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक टीवी डिबेट शो में फैंसी ड्रेस हिंदू बताया। संबित पात्रा ने कहा कि ये लोग मौसम के हिसाब से हिंदू बनते हैं। संबित पात्रा ने कहा ये सारे लोग पहले ब्राह्मणो की सत्ता पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन आज ये लोग खुद को ब्राह्मण का बेटा-बेटी बताते फिर रहे हैं।

संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी पहले इस्लामिक टोपी पहनकर घूमा करते थे और ममता बनर्जी हिजाब पहनती थीं। संबित पात्रा ने कहा कि इन सब लोगों को आज हिंदू धर्म और देवी-देवती याद आ रहे हैं। संबित पात्रा ने डिबेट का ये हिस्सा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी किया है।

संबित पात्रा के इस वीडियो पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आ रहे हैं। बहुत से यूजर्स संबित पात्रा और बीजेपी को ट्रोल करते हुए लिख रहे हैं कि आप लोग बिना हिंदू-मुसलमान किये कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकते हो। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर आपमें हिम्मत है तो आप कह दो कि बीजेपी सेक्युलर पार्टी नहीं है।

BJP led Nagpur Municipal Corporation is demolishing temples right in vicinity of Gadkari ji’s residence.

On one side they are collecting donations but on the other side they are demolishing aged old temples.

What a paradox & height of hypocrisy by BJP…… pic.twitter.com/VvzTr0FNXH

— PARSHANT MISHRA (@parshant_26) March 10, 2021