VIDEO: एंकर बन संबित पात्रा सोशल मीडिया में हुए ट्रोल, लोग ले रहे मजे

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा यूं तो अक्सर ही न्यूज चैनलों में होने वाली बहसों में हिस्सा लेते हैं और अपनी पार्टी का पक्ष जनता के सामने रखते हैं। प्रवक्ता के तौर पर किसी कार्यक्रम में तो संबित पात्रा कई बार गए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक शो में एंकर का काम किया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। दरअसल, न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे के कार्यक्रम ‘टू द प्वाइंट’ में अलग-अलग पार्टियों के नेताओं को गेस्ट एंकर के तौर पर बुलाया जाता है, हाल ही में इस शो में चैनल ने संबित पात्रा को गेस्ट एंकर के तौर पर बुलाया और शो का टॉपिक ‘क्या एकजुट विपक्ष मोदी सरकार के सामने असली चुनौती है?’ रखा गया। अपनी ही पार्टी के लिए रखे गए सवाल पर यहां संबित पात्रा को चर्चा का आयोजन करना था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके जमकर मजे लिए।

Anchor: I want to grill GVL…… GVL, what is the GDP rate?

GVL: I think more than 7.6%.

Anchor: SEVEN POINT SEVEN percent! How do you say 7.6%! Sambit Patra ends up looking like what most journalists have become nowadays, including many at @IndiaToday.pic.twitter.com/jIDqCyRAZg — Hansraj Gautam (@HansrajGautam) June 2, 2018

एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘संबित पात्रा को ‘निष्पक्ष’ एंकर के तौर पर देखना बहुत मजेदा है। उन्होंने अरनब गोस्वामी से ट्रेनिंग ली है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वह एक जोकर की तरह दिख रहे हैं, जो सर्कस से सीधे टीवी पर आ गया हो। मुझे लगता है कि इंडिया टुडे को नया जोकर मिल गया है। क्या संबित पात्रा कभी भी निष्पक्ष हो सकते हैं, उन्होंने किसी को कुछ बोलने भी नहीं दिया। मैंने 15 मिनट तक डिबेट देखा, मुझे समझ नहीं आया कि क्या चर्चा हो रही थी, हर कोई चिल्ला रहा था।’ एक यूजर ने कहा, ‘अगर संबित पात्रा एंकरिंग करने लगे तो अरनब गोस्वामी को टक्कर देंगे।’ एक यूजर ने कहा, ‘मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या संबित पात्रा अरनब गोस्वामी को चुनौती दे रहे हैं? इंडिया टुडे इस तरह का मजाकिया शो क्यों चला रहा है? हो सकता है कि यह संबित पात्रा के लिए कोई जाल रहा हो, जिसमें वह फंस गए और खुद को उन्होंने जोकर साबित कर दिया।’ एक यूजर ने लिखा, ‘इस कार्यक्रम में संबित पात्रा ने अपने दोस्त अरनब गोस्वामी को कॉपी करने की कोशिश की है और वह सफल भी हो गए। उन्होंने विपक्ष में से किसी को कुछ नहीं बोलने दिया।’

It's hilarious to see Sambit Patra as "unbiased" https://t.co/aQwl52lHTS– looks he got trained by Arnab,can't differentiate between the 2.He is looks like joker who has come straight to the TV studio from the circus.he can't even ape properly. https://t.co/2NgBKhxYEl — Nk Menon (@mnk_menon) June 2, 2018

I think India Today got a good joker to do this show.can Sambit Patra ever be unbiased & neutral.he is not allowing anyone speak.watched for good 15 minutes, but don't know what they all debated,except they were shouting over each other, next time give GVL a chance too https://t.co/pscBiYSRTz — Nk Menon (@mnk_menon) June 2, 2018

Sambit Patra can give Arnab Goswami a run for money if he continues such stint as anchor.

Kalli Purie can consider extending the offer, because he's so "unbiased" & "unquiet"https://t.co/hKgpoquwd6 — Tanmoy Ibrahim (@La_Muckraker) June 2, 2018

He is exactly acting as current type of journalist — Susanta (@SusantaKSahoo) June 4, 2018

I wonder if Sambit Patra was competing with Arnab. Why on earth India today staged such a comic show. May be it was trap for Sambit Patra and he fell for it and proved that he is a joker. — Candid comments (@DHGaikwad12) June 4, 2018

Sambhit patra is the wrotst bjp spoke person, he will never answer properly if odds are aginst him or his party , always divide hindus and muslims and at last dont support any party neither congress nor bjp — Amer khan (@Amerkhan2k19) June 4, 2018

It's a waste of time of viewers. U are not an entertaining channel so promote this type of parody. — SAB (@SAB89090932) June 4, 2018

India Today Group "thinks that India is falling short of Good Anchors". That's why it's taking help of politicians like Sambit Patra and others. I can infer that our Journalism degrees are of no use. Be a politician, and you qualify to host a news show on a TV news channel. pic.twitter.com/MplbxWwc4I — Tanya Yadav (@TanyaYadav128) June 2, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App