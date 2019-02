भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपूर शर्मा ने दावा किया है कि टीवी चैनल डिबेट में उन्हें तृणमूल कांग्रेस नेत्री ने धमकी दी। ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पिछले साल टीएमसी के एक पुरुष प्रवक्ता ने उन्हें धमकी दी थी। नुपूर शर्मा ने ट्वीट किया, “टीएमसी प्रवक्ता इंदिरा तिवारी ने टीवी चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान मंगलवार (5 फरवरी) की शाम मुझे धमकी दी और अपमानित किया। उन्होंने मुझे कहा ‘दो थप्पड़ मारेंगे’। एक पुरुष टीएमसी प्रवक्ता ने भी मुझे पिछले साल इसी तरह से अपमानित करते हुए धमकी दी थी।”

नुपूर शर्मा के ट्वीट पर काफी लोगों ने उनके समर्थन में प्रतिक्रिया देते हुए रिट्वीट किया है। आशीष गुप्ता ने लिखा, “आप सिर्फ की प्रवक्ता ही नहीं हो बल्कि हमारे जैसे लाखों भारतीयों की बहन हैं। इन लोगों ने अगर गलती से भी ऐसी गलती कर दी, तो फिर ये समझ लें कि हमारी डिक्शनरी में ऐसे लोगों के लिए ‘माफी’ शब्द नहीं है!”

You aren’t only the spokesperson of #BJP #India but also sister of millions of Indians like me!इन लोगों ने अगर गलती से भी ऐसी गलती कर दी, तो फिर ये समझ लें कि हमारी डिक्शनरी में ऐसे लोगों के लिए ‘माफी’ शब्द नहीं है!

— aashish gupta (@bharatputra1973) February 5, 2019