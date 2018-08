टीवी डिबेट में अक्सर ही राजनीतिक पार्टियों के नेता और प्रवक्ता अपना पक्ष रखने के लिए ऊंची आवाज का सहारा लेते हैं, लेकिन हाल ही में बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी बात रखते समय समाजवादी पार्टी के नेता को गाली तक दे डाली। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते इस वक्त टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। आज तक में भी आगामी चुनाव में बीजेपी को पराजित करने के लिए विपक्ष के द्वारा महागठबंधन करने के मामले पर बहस आयोजित की गई। इस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी समेत अन्य पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ताओं को भी शामिल किया गया।

बहस का शीर्षक था ‘महागठबंधन की तैयारी मोदी पर पड़ेगी भारी?’ इस मुद्दे पर बहस करते हुए बीजेपी प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता आपस में भिड़ गए। बहस इतनी बढ़ गई कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आपा खोते हुए घनश्याम तिवारी को गाली दे डाली। उन्होंने अपशब्द का प्रयोग करते हुए कहा, ‘खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? लोहिया जी कांग्रेस का विरोध करते थे और आप कांग्रेस के साथ ही हो रहे हैं। अरे चुप कर ***।’ बीजेपी नेता द्वारा गाली का इस्तेमाल करने के बाद एंकर ने उनका ऑडियो बंद करने का आदेश दे दिया।

सोशल मीडिया पर इस बहस का यह वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा बीजेपी प्रवक्ता की जमकर आलोचना की जा रही है। सपा नेता प्रीति चौबे ने ट्वीट कर बीजेपी को ‘संस्कारी पार्टी’ कहते हुए जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने कहा, ‘संस्कारी पार्टी के गौरव भाटिया जी संस्कार जल्दी सीख गए! समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी को उच्च शब्दों से सुशोभित करते हुए!’

वहीं घनश्याम तिवारी ने भी ट्वीट कर कहा, ‘मर्यादित आचरण अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की साख है। वहीं BJP के प्रवक्ता ने आज तक पर अपनी व पार्टी की गाली पॉलिटिक्स की नई संस्कृति बेशर्मी से दिखाई। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी को भारत रिजेक्ट कर देगा।’

