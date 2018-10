भारतीय जनता पार्टी सरकार की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के ही एक प्रवक्ता ने विष्णु भगवान का ग्यारहवां अवतार बताया है। महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता अवधूत वाघ द्वारा ट्वीट कर पीएम मोदी को विष्णु का अवतार बताने के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया पर इस बयान से नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस ने इस बयान को देवताओं का अपमान करार दिया। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अवधूत वाघ ने ट्वीट किया, ‘सम्मानीय प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का ग्यारहवां अवतार हैं।’ उन्होंने कहा, ‘देश का सौभाग्य है कि हमें मोदी में भगवान जैसा नेता मिला।’

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे ने वाघ पर हमला करते हुए कहा कि यह देवताओं का अपमान है। उन्होंने कहा, ‘यह (वाघ द्वारा) खोयी गयी राजनीतिक जमीन हासिल करने की कोशिश भी है. मुझे नहीं लगता कि इस टिप्पणी को ज्यादा महत्व देने की जरुरत है।’लोंधे ने कहा कि यह टिप्पणी सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ‘संस्कृति के निम्नस्तर’ की झलक है।

Hon PM @narendramodi ji is the 11th #Avatar of Lord Vishnu

यदा यदा हि धर्मस्य…

— Avadhut Wagh (@Avadhutwaghbjp) October 12, 2018