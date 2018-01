राहुल गांधी के एक ट्वीट के लिए बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को कहा है कि वह पीएम परेशान ना करें क्योंकि वह राष्ट्रनिर्माण में व्यस्त हैं। दरअसल इस वक्त पीएम मोदी दावोस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। इसी दौरान राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय एनजीओ ऑक्सफेम का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर हमला किया था और लिखा था कि वह दावोस में दुनिया को बताएं कि क्यों भारत में एक प्रतिशत लोगों का 73 फीसदी संपत्ति पर कब्जा है? राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जबर्दस्त प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इसी सवाल के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को कहा कि वह राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, ‘श्री राहुल गांधी जी पीएम को डिस्टर्ब क्यों करते हैं, वह भारत में निवेश लाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा सर।’ इसके बाद संबित पात्रा ने लिखा, ‘राहुल जी ये आपके पूर्वजों की देन है जिन्होंने आजादी के बाद ज्यादातर दिनों तक भारत पर राज किया, और इसी की वजह से भारत के एक प्रतिशत लोगों के पास 73 फीसदी जायदाद है।’

Why disturb the PM Sh @OfficeOfRG ji ..He’s working hard to attract investment to India

I will answer your question Sir ..

Rahul ji it’s the misgivings of your ancestors who ruled India for most of the time since independence that 1% of India’s population gets 73% of wealth! https://t.co/ZrtBV0dfFv

