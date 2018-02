दिल्ली के राजौरी गार्डन से भाजपा-अकाली विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में केजरीवाल अखबार पढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि खबरों की सुर्खियां पढ़ते समय सीएम की निगाहें एक आधे पन्ने के विज्ञापन है जिसमें पीएम मोदी की बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। तस्वीर की निगाह से देखा जाए तो केजरीवाल पीएम मोदी को देख रहे हैं। इसी तस्वीर को सिरसा ने मंगलवार (6 फरवरी, 2018) के दिन ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, ‘कुछ भी कहो अरविंद केजरीवाल हैं तो पूरे जबरा फैन अपने नरेंद्र मोदी जी के!’

दिल्ली के सीएम के इस तस्वीर पर ट्विटर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हालांकि कई यूजर्स ने उल्टे विधायक की ही क्लास लगा दी। राजीव त्रिपाठी लिखते हैं, ‘अच्छा जी पर शायद आपको एमएलए ये सब देखने के लिए नही लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। वैसे सीलिंग में कुछ किया क्या आपने? आपकी एमसीडी सरकार ने क्या किया?’ त्रिपाठी अन्य ट्वीट में लिखते हैं, ‘पर सर एक बात की जानकारी से अवगत होना चाहूंगा कि एमसीडी में आपकी सरकार है फिर बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी के पास क्यों जा रही है सीलिंग को लेकर,आखिर कितने लोगों के रोजगार बन्द हुए हैं जिसमे से मेरा खुद का ऑफिस सील कर दिया गया एमसीडी टैक्स देने के बाद भी।’

अजय इंडियन लिखते हैं, ‘जैसे कंस, कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त था वैसी ही अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भख्त हैं।’ योगीराज लिखते हैं, ‘सर फैन तो हैं लेकिन….जरा ध्यान से देखिए उंगली कहीं और है और नजरों का निशाना कहीं और!’ अनुराज लिखते हैं, ‘खुद की फोटो वाले कप में चाय पीते हैं सर जी’ अनु मिश्रा लिखते हैं, ‘मै तेरा जबरा फैन हो गया…इन्हें भगवान से ज्यादा मोदी जी याद आते होंगे और सपने तो सुहाने होते होगे…!!’ पांडे लिखते हैं, तुम्हीं से इश्क करते हैं। तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं।’ एके लिखते हैं, ‘कंस को भी सोते जागते कृष्ण ही याद आते थे।’

@ArvindKejriwal is day dreaming replacing PM Modi’s picture with his!!! Mungeri laal ke haseen sapne!!!

