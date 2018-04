बीजेपी ने वीडियो शेयर कर उड़ाया राहुल गांधी का मजाक तो लोगों ने दिखाईं नरेंद्र मोदी की गलतियां

भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो शेयर कर कांग्रेस अध्यक्ष का मजाक उड़ाया है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लगभग पौने दो मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में संसद में भाषण देते राहुल गांधी के कई वीडियो को एक साथ एडिट कर जोड़ दिया गया है। वीडियो में राहुल गांधी संसद में भाषण देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी जुबान फिसलती है और वह छोटी-मोटी गलतियां कर जाते हैं। बीजेपी ने इन्ही गलतियों को आधार बनाकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की है और लिखा है, “राहुल जी हम सभी चाहते हैं कि आप संसद में बोलें, आखिर हम ऐसे मजाकिया अंदाज को कैसे चले जाने दें।” बीजेपी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है। कई कांग्रेस समर्थकों ने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की वीडियो क्लिपिंग डालकर उनकी गलतियां गिनाई है।

Rahul ji, we all want you to speak in Parliament… How can we let go off such fun! pic.twitter.com/HQyc3IfETX

पीएम की गलतियां गिनाते हुए एक यूजर ने नरेंद्र मोदी के दावोस में दिये गये उस बहुचर्चित वीडियो को डाला है जिसमें पीएम ने कहा था कि भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया था। एक वीडियो में नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को कथित रूप से मोहन लाल करमचंद गांधी कहते हुए प्रतीत होते हैं। एक यूजर ने एक वीडियो डाल कर लिखा है कि पीएम मोदी देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह अपने भाषण को कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाते हैं, उनसे जब भी घोटाले को लेकर सवाल किया जाता है वह कांग्रेस का ही नाम लेते हैं। इसके अलावा कई यूजर्स ने पीएम मोदी के देश-विदेश के वीडियो और भाषणों के वीडियो क्लिप्स डालकर पीएम की गलतियां गिनाई और बीजेपी पर तंज कसा है।

Why should modi ji have all the fun pic.twitter.com/XqHK3X9Yy0

Why don’t you go and generate some weed energy as Mr Modi usually generate that. Here we go pic.twitter.com/WKULWUCkc9

Beloved Modiji Cant Make His Speech Congress Free .. How Is He Dreaming To Make Nation Congress Free ?? Whenever Asked About Jobs , Rafael , Loya , Demonetization, GST, Jay Shah, Nirav Modi, Vijay Mallya, Lalit Modi & His Achievements , The Recorder Of Past 70 Yrs Starts .. pic.twitter.com/BgOYlUKhMI

Drear BJP you don’t need be so happy with this kind of edited stuff & strive for self goal.

I am giving you few special moments that will tell you that Mr. Modi could not remember even multiplication table for 3. pic.twitter.com/3nJwgYGLak

