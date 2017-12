बीजेपी लीडर ने द्रौपदी को बताया ‘पहली फेमिनिस्ट’, सोशल मीडिया ने यूं कर दिया ट्रोल

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा द्रोपदी को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें काफी ट्रोल किया है। दरअसल राम माधव ने द्रोपदी को पहली फेमिनिस्ट कहा था। उनका यह बयान लोगों को काफी विचित्र लगा और लोगों ने बीजेपी नेता को ही ट्विटर पर ट्रोल कर दिया। हिन्दुओं के मुख्य काव्य ग्रंथ महाभारत में द्रोपदी का उल्लेख किया गया, द्रोपदी को पांच पांडवों की पत्नी कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम माधव ने इस कैरेक्टर को लेकर कहा था, ‘उनके पांच पति थे, वह उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनती थीं। वह पहली फेमिनिस्ट थीं। वह केवल भगवान कृष्ण की ही बात सुनती थीं, जो उनके दोस्त थे, लेकिन हम कभी भी उन्हें अविवेकी नहीं कहते।’ राम माधव के इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए लोगों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और बीजेपी नेता पर जमकर निशाना साधा। ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि द्रोपदी को मजबूरी में पांच लोगों से शादी करनी पड़ी थी।

Draupadi was world's first feminist, says BJP leader Ram Madhav

Oh very good

SO

Will now FEMINISM be right & center policy of BJP through RSS?https://t.co/zlZQa4SRaY — Anthony Saldanha (@AnthonySald) December 18, 2017

If Ram Madhav think that Draupadi was the singular reason behind the Mahabharata then he really does not understand it. Politicians must restraint using ancient texts having half information. This takes away from the essence of the text completely. — Samay Choksi (@samay_choksi) December 18, 2017

Draupadi who was forced to marry 5 brothers is the world's first feminist according to Mr Ram Madhav.Btw, who was the world's 1st crackpot? — PatralekhaChatterjee (@patralekha2011) December 17, 2017

And in the other news Ram Madhav fixes the responsibility of the great war and the killing of 18L people on one single woman…#Draupadi World’s First Feminist: Ram Madhav https://t.co/M0a88z1McQ # via @northeasttoday — atiya zaidi (@atiyaz) December 18, 2017

And Shikhandi was the world's first #LGBTQ rights campaigner! — The Onlooker (@PhaniPrasad) December 17, 2017

And Ganesha was world's first Head Transplant case… — u s kakodker (@uskakodker1) December 17, 2017

Seriously ….a feminist would allow herself to be shared wife to fulfill some wish while she liked Arjun and not revolt ? — प्रियंका (@pandey_priyanka) December 17, 2017

Babaji perhaps doesn't know that feminism is not about "not listening" to anyone, its about equal rights for men & women. Moreover, Draupadi was forced to marry 5 brothers against her wish, to hell with feminism! — Axomiya Non-Bhakt (@n_bhakt) December 18, 2017

Draupati didn't listen to her husband.Eve didn't listen to God. Eve = Ultimate Thug life — Brahmasmi (@ultimatenirvan) December 17, 2017

और क्या कहा था माधव ने?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाले बीजेपी नेता राम माधव ने पणजी में आयोजित हुए इंडिक फेस्टिवल में यह भी कहा कि द्रोपदी ही महाभारत जैसा युद्ध होने के पीछे का असली कारण थीं। उन्होंने यह भी कहा कि महाभारत में 18 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और उन सबकी मौत के पीछे की असली वजह द्रोपदी ही थीं। इसके साथ ही उन्होंने द्रोपदी को हठी भी बताया।

