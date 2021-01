26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे पंजाब के एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि दीप सिद्धू ने ही प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काया।

किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू कई दिनों से आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी सांसद सनी देओल का चुनाव मे एजेंट रह चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसकी कई तस्वीरें भी हैं।

सोशल मीडिया में भी दीप सिद्धू की सनी देओल और उनके परिवार के साथ की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया में तमाम यूजर्स लिख रहे हैं कि लाल किले पर माहौल बिगाड़ने वाला दीप सिद्धू बीजेपी और देओल परिवार से जुड़ा है। सोशल मीडिया के आरोपों पर सनी देओल ने सफाई दी हैं।

सनी देओल ने ट्वीट किया कि, ‘आज लाल क़िले पर जो हुआ उसे देख कर मन बहुत दुखी हुआ है, मैं पहले भी, 6 December को ,Twitter के माध्यम से यह साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नही है।’ सनी देओल के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया।

ट्रोल करने वाले यूजर्स दीप सिद्धू की उन तस्वीरों को पोस्ट करने लगे जिनमें वह देओल परिवार के साथ नजर आ रहा है। यूजर्स ने सनी देओल को ट्रोल करते हुए लिखा कि अब ये मत कह देना कि ये तस्वीरें झूठी हैं। कुछ यूजर्स ने तो उनका एख पुराना वीडियो भी शेयर किया जिसमें कथित तौर पर वह कहते दिख रहे हैं कि दीप सिद्धू को मैं बचपन से जानता हूं। वह मेरे छोटे भाई की तरह है।

