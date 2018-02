एनडीटीवी के को चेयरमैन प्रणय रॉय और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी के बीच ट्विटर वार अब खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रणय रॉय विदेश भाग सकते हैं, लिहाजा सरकार को उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करनी चाहिए। सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट कर आशंका जताई, “मैं पीएम को एक पत्र लिखकर ED और ITD को कहना चाहूंगा कि प्रणय रॉय के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया जाए, वह दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन भाग सकते हैं।” बता दें कि इससे पहले प्रणय रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी उनके खिलाफ झूठी मुहिम चला रहे हैं। प्रणय रॉय ने पीएम को संबोधित अपने पत्र में लिखा था, ‘मैं एनडीटीवी को लेकर सुब्रमण्‍यन स्‍वामी द्वारा आपको (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) लिखे पत्रों के संदर्भ में यह पत्र लिख रहा हूं। उनका पत्र झूठ का पुलिंदा है, जिसका उद्देश्‍य एनडीटीवी को चुप कराना है। साथ ही भारत की स्‍वतंत्र मीडिया के लिए चेतावनी भी।’ प्रणय रॉय ने सुब्रमण्‍यन स्‍वामी पर उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने का आरोप लगाया था।

I am asking ED and ITD through a letter to PM to issue a Look Out Notice against Pranay Roy. He may escape to Cape Town South Africa.

