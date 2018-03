शत्रुघ्न सिन्हा का मोदी पर तंज- हजार करोड़ का लेंगे लोन तो पॉवरफुल लोग रहेंगे आगे-पीछे

बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों ने बैंकों में लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर अपने पैसे जमा कराए और अपनी जन्म कुंडली सौंपी मगर उनके जमा पैसे लेकर कोई बाहर भाग गया। उन्होंने लोन लेने वालों को नसीहत दी है कि कभ भी छोटे-मोटे लोन नहीं लेने चाहिए। उन्होंने लिखा है कि हमेशा हजारों करोड़ का लोन लेना चाहिए। इससे कई पॉवरफुल लोग पीछे मदद करने और रक्षा करने को तैयार रहेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी नेता ने लगातार दो ट्वीट कर यह तंज कसा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि देश में जिस दर पर बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि सिर्फ पकौड़ा बेचने वाले ही बचे रह जाएंगे।

शॉटगन के ट्वीट पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है, “सर जी, कुछ आशावादी कह रहे: Niखट्टु Modi – पैसा!!_भाजपा’चंदा पात्र’ मे लौटा देगा, हालाँकि पुराना रिकार्ड कहता_ सबको ‘आधा’ ही लौटाता , आधे से Event Manage करता_

जिसमे कुछ कहते : मोय् मोय् दी..” एक अन्य यूजर ने लिखा है, “घोटाले तो 1950 से ही हो रहे हैं लेकिन घोटालेबाजों ने जन्मभूमि छोड़कर भागना सिर्फ़ 2014 से शुरू किया है । कुछ तो बदला है।”

बता दें कि कुछ दिनों पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए पीएम मोदी के इस मामले में कुछ नहीं बोलने पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि देश के शीर्ष पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों को इस मामले में सामने आकर कुछ बोलना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी और पीएनबी को 11400 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार होने वाले अरबपति नीरव मोदी को बड़े मियां और छोटे मियां करार दिया था।

The rate at which big businesses are shutting or fleeing, only the honest pakoda sellers will be left behind… Advice : Never take small loans. Always take thousands of crores. That way, a lot of powerful backsides will be on the line, who'll work to protect you.

The government made sure that every poor and middle class Indian stood in long queues, went to the bank, deposited money & gave details of their Janam Kundli.

They also made sure that this poor Indian's money was safely transported ABROAD without any Kundli!

Magical!

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 5, 2018