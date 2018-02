भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने कथित तौर पर पीएम के विदेश दौरे को लेकर तंज कसा है। इस मामले में उन्होंने एक लंबा ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब आप (पीएम) विदेश दौरे पर होते हैं तब हमारे देश में कश्मीर से लेकर नक्सलियों, किसानों से लेकर बेरोजगारी और स्वास्थ्य व शिक्षा सिस्टम जैसे मुद्दे नाक में दम कर रहे होते हैं। ट्वीट में सिन्हा ने आगे लिखा है कि इन सभी पर तत्काल ध्यान देने और योजना बनाने की जरूरत है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी बेहतर करने की जरूरत है।

भाजपा सासंद ने पीएम मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ पर तंज कसते हुए लिखा कि भारत में बनाओ, भारत में खरीदो और भारत में रहो। उन्होंने लिखा कि सर भारत पहले है। सासंद के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने उनके खिलाफ कमेंट किए हैं तो कई यूजर्स ने उनके समर्थन में भी अपनी बात कही है।

Dear Sir! While you are on your foreign tour, the issues plaguing our country from Kashmir to Naxals, Farmers to Unemployment to Health & Education systems etc., all need immediate attention & planning soon, sooner the better. May your visit also work in..1>2

…helping further these important issues. Besides, may you bring tons of investment for our country, for development & progress soon, sooner the better.

Sir, India first!

“Make in India, Buy in India and Be in India”

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 11, 2018