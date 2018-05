शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी की बुद्धिमता पर उठाया सवाल- बोले, PM बनने से ही कोई देश का सबसे अक्लमंद नहीं हो जाता

कर्नाटक में शनिवार (12 मई) को मतदान होने हैं। कभी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल रहे शत्रुघ्न सिन्हा को कर्नाटक चुनाव में पार्टी के प्रचार काम से दूर रखा गया है। बीजेपी के इस बागी सांसद ने पार्टी नेतृत्व को इसके लिए खूब खरी खोटी सुनाई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रचार के दौरान पीएम मोदी की भाषा पर सवाल उठाए और कहा कि एक शख्स पीएम बनने से ही सबसे अक्लमंद नहीं हो जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया, “आज प्रचार थम जाएगा, धनशक्ति की बजाय जनशक्ति की जीत हो, हालांकि बिहार, यूपी गुजरात की तरह प्रचार के लिए मुझे नहीं बुलाया गया, इसकी वजह वे ही जानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव के मुद्दों को सुंदर तरीके से उठाया जाना चाहिए, पीएम को मर्यादा और गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।”

पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, “हम PPP जैसी अजीब परिभाषाएं क्यों ला रहे हैं, नतीजे 15 मई को आने वाले हैंस कुछ भी हो सकता है, पीएम होना ही किसी को देश में सबसे अक्लमंद नहीं बना देता है, पीएम बनने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुमत की जरूरत होती है।” शत्रुघ्न सिन्हा ने इस ट्वीट को पीएम मोदी और अमित शाह को टैग किया है।

Why do we come with odd & ridiculous definitions…like PPP for INC (Pondicherry, Punjab & Pariwar). Results will be announced on 15th. Anything can happen. Being PM does not make anyone the wisest in the country….for being PM requires no qualification…only majority..!2>3

