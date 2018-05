भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद पूनम महाजन ने अपने पिता की बरसी पर सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया। वह इस फोटो में अपने पिता दिवंगत प्रमोद महाजन के साथ नजर आ रही थीं। पिता को याद करते हुए बीजेपी सांसद ने भावुक कर देने वाले शब्द लिखे। कैप्शन के तौर पर उन्होंने लिखा, “कई बार आप एक खास पल की कीमत नहीं समझते हैं, जब तक कि वह याद नहीं बन जाता। हमें आपकी बहुत याद आती है।”

आपको बता दें कि दिवंगत प्रमोद महाजन बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे। साल 2006 में पारिवारिक विवाद में उन्हीं के सगे भाई प्रवीण ने उनकी हत्या कर दी थी। तब 22 अप्रैल को प्रमोद अपने घर पर आराम कर रहे थे, जहां उनकी प्रवीण से बहस हो गई थी। 15 मिनट चले झगड़े के बाद प्रवीण ने अपनी पिस्टल से भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थीं। वह इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुए थे। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां 13 दिनों बाद (तीन मई 2006) उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था।

बीजेपी सांसद ने इसी बाबत गुरुवार (तीन मई) को पिता को याद करते हुए एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने मशहूर अमेरिकी लेखक और कवि डॉक्टर सूस का कथन इस्तेमाल किया। लिखा, “कई बार आप एक खास पल की कीमत नहीं समझते हैं, जब तक कि वह याद नहीं बन जाता।-डॉ.सूस। हमें आपकी बहुत याद आती है।”

यह रहा पूनम का ट्वीट–

“Sometimes you will never know the value of a moment, until it becomes a memory.” Dr. Seuss

We miss you more every day… pic.twitter.com/WZG0DYb9io

— Poonam Mahajan (@poonam_mahajan) May 3, 2018