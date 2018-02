बीजेपी सांसद परेश रावल के ट्विटर अकाउंट से मंगलवार को #JhootiCongress ट्रेंड कराने का प्लान लीक हो गया। हालांकि थोड़ी देर बाद इस ट्वीट को परेश रावल के ट्विटर अकाउंट से हटा लिया गया। #JhootiCongress ट्रेंड कराने के प्लान के इस डाक्युमेंट में कुछ ड्राफ्ट ट्वीट भी थे जिन्हें लोगों के इस्तेमाल करने के मकसद से बनाए गए थे। गुजरात के अहमदाबाद से लोकसभा चुनाव जीत संसद पहुंचे परेश रावल के अकाउंट से जो डॉक्युमेंट शेयर किया गया है उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि इसे किसने ड्राफ्ट किया था। इस दस्तावेज के जरिए कांग्रेस पार्टी को ट्रोल करने का प्लान बनाया गया था। परेश रावल के अकाउंट से जो लिंक और डॉक्युमेंट ट्वीट हुआ है उसमें लिखा गया है – दोस्तों दशकों तक सत्ता सुख लेने के बाद कांग्रेस और गांधी परिवार सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये लोग झूठ बोलने लगे हैं। सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इन लोगों के लिए राष्ट्र की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। ये लोग डोकलाम पर झूठ बोल चुके हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चीनी राजदूत के साथ मिल चुके हैं।

इस दस्तावेज के साथ ही अंग्रेजी में कुछ ट्वीट्स भी लिखे गए हैं जिसके जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से #JhootiCongress को ट्रेंड करना है।

बता दें कि मंगलवार को ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसी हैशटैग के साथ ट्वीट किया गया था। सिर्फ बीजेपी के अकाउंट से ही नहीं बल्कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से भी #JhootiCongress का इस्तेमाल कर ट्वीट किया गया है।

Shri @rsprasad will hold a press conference today at 4 pm at BJP HQ to bust the lies and fear spread by Rahul Gandhi and Congress party. Stay tuned for LIVE updates. #JhoothiCongress

— BJP (@BJP4India) February 27, 2018