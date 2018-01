प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर गुजरात बीजेपी के सांसद परेश रावल ने पत्रकारों पर चुटकी ली है। हिन्दी न्यूज चैनल जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी के साथ पीएम का इंटरव्यू ऑन एयर होने के बाद परेश रावल ने चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया है। परेश रावल ने लिखा, ‘ जी टीवी पर नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू के बाद बर्नोल ने जल रहे पत्रकारों के लिए फैमिली पैक लाने का फैसला किया है।’ बता दें कि बर्नोल एक ऐसी क्रीम है जिसका इस्तेमाल आग से जलने के बाद जख्म को मिटाने के लिए किया जाता है। सांसद परेश रावल का यह ट्वीट जबर्दस्त वायरल हुआ है। मात्र दो घंटे भीतर इस इस ट्वीट को ढाई हजार लोग लाइक कर चुके हैं जबकि लगभग एक हजार लोग इसे रिट्वीट कर चुके हैं। इस ट्वीट पर कई मजेदार और तल्ख टिप्पणियां आईं है। सनी देओल नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘ आज का सुविचार “बाप का जूता भी बादाम की तरह होता है, जितना खाओगे उतनी अक़्ल आएगी।’ एक यूजर ने लिखा है अब ये क्रीम नये ब्रांड नेम जर्नाल के नाम से आया है।’

After @narendramodi ji interview on zee tv Burnol decided to introduce family pack for some burnt out journos …!

