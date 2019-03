भाजपा सांसद परेश रावल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अपशब्द कहे हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद ने लिखा है, “ये बिलकुल जूते के लायक़ है पर अफ़सोस इस बात का है जूता भी इनको छूने के बाद इतना गंदा हो जायेगा कि दुबारा पहनने के लायक़ नहीं रहेगा।” परेश रावल ने अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो शेयर करते हुए ये टिप्पणी की है। वीडियो में दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधान सभा में मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और भावुक अंदाज में कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीतने के लिए क्या-क्या करोगे? सीमा पर कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुमलोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे, कितनी मांओं के बच्चे छीनोगे और कितनी औरतों को बेवा करोगे? लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार पर।”

केजरीवाल के इस वीडियो की क्लिपिंग भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर साझा की थीं,जिसे परेश रावल ने भी शेयर किया है। दूसरे भाजपा नेता तेजिन्दर पाल सिंह बग्गा ने भी अलग ट्वीट में इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, “इमरान खान के हिन्दुतानी दलालो सम्भल जाओ नही तो जनता सड़क पर लेके पिटेगी।” इस पर यूजर्स ने केजरीवाल को ट्रोल किया है। @atulbegwani5454 नाम के यूजर ने लिखा है, “आज साबित हो गया कि केजरीवाल पाकिस्तान कि isi के लिये काम करता है.. मैं @HMOIndia @DelhiPolice से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो कि जाँच कर @ArvindKejriwal को जैल मेँ डाला जाये..जो इस वीडियो मेँ पाकिस्तान को क्लीनचिट दे कर मोदीजी पर झूटे आरोप लगा रहा है..”

@theskindoctor13 नाम के यूजर ने लिखा है, “इस आदमी को गाली दो तो गाली बुरा मान जाती है पर इसपर कोई असर नहीं होता। निर्लज्ज, निकम्मा, नकारा, नामाकूल, नल्ला, नमकहराम।” @raiashokyadav ने लिखा है, “उठा ले रे बाबा केजरी को जल्दी उठा ले..” @IMShaym ने लिखा है, “जूता तो मार दे sir लेकिन ये एक मुख्यमंत्री अफसोस इस बात का है..” भाजपा प्रवक्ता @sambitswaraj ने लिखा है, Pakistan’s dossier just got leaked! They have sent this to the Indian government as a proof of their non-involvement in terrorist attacks on Indian soil.

धिक्कार है! किस किस से लड़े? पाकिस्तान से ..घर में बैठे आस्तीन के साँपों से ..किस किस से ??

