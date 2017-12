बीजेपी सांसद परेश रावल ने राहुल को दी ‘पूरे कार्यकाल’ की बधाई, सोशल मीडिया ने यूं लिए मजे

बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल ने राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। लगे हाथ उन्होंने तंज भी कसा है कि राहुल अध्यक्ष का पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। रावल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, “कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर श्री राहुल गांधी को बधाई। उम्मीद करते हैं कि वो अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे।” बीजेपी सांसद के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देकर मजे लिए हैं। एक यूजर ने लिखा है, “बाबू भाई ये क्या चमचागिरी कर रहे राजनैतिक बिरादरी में साख बढ़ा रहे हो क्या दुख हुआ जो आदरणीय मोदीजी का हर पल अपमान कर रहा माँ भारती के दुश्मनों के साथ षड्यंत्र कर रहा, उसे बधाई किस बात की, आप राजनैतिक लोग तो एक हो जाओ बेचारा कार्यकर्ता कहां जाए ?”

अन्य यूजर्स ने भी मजे लिए हैं। एक ने लिखा है, “एक तरफ कहते हो कांग्रेस मुक्त भारत और दूसरी तरफ उनको सफल होने की शुभकामनाएं दे रहे हो. सर क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हैं.” एक अन्य यूजर ने राहुल पर निशाना साधा है और लिखा है, “उनसे PM 10 और PM 2.5 का स्तर कम होता है । ये इटालियन टेक्नोलॉजी से बने है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से रागा प्रेसिडेंट बने है।”

एक अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया दी है, “#CongressPresidentRahulGandhi को आज “फूलों के हार” 18दिसम्बर को #हिमाचल #गुजरात_चुनाव के “चुनावी हार”!” बता दें कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद की आधिकारिक तौर पर कमान संभाल ली है। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में शनिवार को राहुल पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी मां सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बहन प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देकर आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष घोषित किया गया। पद संभालने के बाद कार्यकर्ताओं को दिए भाषण में राहुल गांधी ने पहला निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस भारत को 21वीं सदी में लेकर आई और पीएम नरेंद्र मोदी हमें मध्यकाल में ले जा रहे हैं।

Congratulations to Shri Rahul Gandhi for becoming a president of Cong party n wishing him a success ful tenure .

