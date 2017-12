परेश रावल ने राहुल गांधी को दिया नौ दिन भूखे रहने का चैलेंज, कमेंट आया- हम जालीदार टोपी में ही ठीक हैं

अभिनेता से नेता बने बीजेपी सांसद परेश रावल ने राहुल गांधी को चैलेंज देते हुए कहा है कि आप मंदिर-मंदिर तो घूम आए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नौ दिन भूखे रह कर दिखा दिजिए तो हो जाए। गुजरात के अहमदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद परेश रावल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को ये चैलेंज ट्वीट करते हुए दिया है। दरअसल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज कर दिया है। जहां बीजेपी राहुल गांधी के मंदिर जाने पर सवाल खड़े कर रही है तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी को पक्का हिंदू बताने के चक्कर में उनके जनेऊधारी होने के दावे करने से भी पीछे नहीं हट रही। मंदिर और सच्चा हिंदू पर छिड़ी इस बहस के बीच बीजेपी सांसद परेश रावल ने ट्वीट कर राहुल गांधी को चैलेंज दिया है। परेश रावल ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी मंदिर-मंदिर तो घूम आए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बिना अन्न का एक दाना खाए नौ दिन का उपवास भी कर के दिखा के दिजिए।

परेश रावल के इस ट्वीट पर लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट कर लोग परेश रावल और राहुल गांधी दोनों ही नेताओं का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। जहां कुछ लोग राहुल गांधी का जनेऊ में कार्टून शेयर कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स परेश रावल के इस ट्वीट को उनकी अंधभक्ति और चापलूसी बता रहे हैं। राहुल गांधी नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो कमेंट करते हुए ये तक लिख दिया कि हमसे ना हो पाएगा दादा, हम जालीदार टोपी में ही ठीक हैं।

