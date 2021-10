पेडोरा पेपर लीक मामले पर बीजेपी सासंद ने किया सतीश शर्मा के खाते का जिक्र, बोले-फ्लोरिडा में राहुल गांधी ने इसी खाते से भरी थी फीस

पेडोरा पेपर लीक मामले पर बीजेपी सासंद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के दिवंगत नेता सतीश शर्मा के खाते का जिक्र कर राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि फ्लोरिडा में पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी ने इसी खाते से फीस भरी थी। कैप्टन सतीश शर्मा लंबे समय तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि थे। वह पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के बेहद नजदीकी दोस्तों में शुमार रहे थे।

बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सतीश शर्मा का Cayman Island में बैंक अकाउंट था। राहुल गांधी कभी अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित Rollins कॉलेज के छात्र थे। स्वामी का कहना है कि उस दौरान राहुल ने सतीश शर्मा के खाते का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी ट्यूशन फीस के साथ 4 सालों तक इसी खाते से पैसे निकालकर अपना खर्च चलाया। स्वामी ने कहा कि सतीश शर्मा के खाते की जांच कर राहुल पर कार्रवाई होनी चाहिए।

गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस सांसद और केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का इसी साल गोवा में निधन हो गया था। कैप्‍टन सतीश शर्मा ने देहरादून से शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में वह पेशेवर पायलट बने। राजीव गांधी भी विमान उड़ाने का शौक रखते थे। वह पेशेवर पायलट भी थे। राजीव से नजदीकी की वजह से ही उनके निधन के बाद 1991 में वह पहली बार अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतकर सांसद बने। वह पेट्रोलियम मंत्री के पद पर भी रहे।

Today's IE discloses Pandora Papers revelation of Satish Sharma's Cayman Island Bank account. Rahul Gandhi as a student in Rollins College, Florida State, USA, had paid his tuition fees and expenses for 4 years in the 1990s as student, from this account. He too be prosecuted.

