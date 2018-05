भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मीनाक्षी लेखी ने सोशल साइट ट्विट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में भाजपा नेता फुटबॉल खेलती नजर आ रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि फुटबॉल के मैदान पर कई खिलाड़ियों के बीच मीनाक्षी लेखी एक-एक कर दो गोल करती हैं। यह वीडियो शेयर करते हुए मीनाक्षी लेखी ने ट्विटर पर लिखा की दो पेनाल्टी को गोल में तब्दील कर बेहतरीन जीत हासिल की। वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए यह एक पूर्वाभ्यास है। भाजपा नेता यह वीडियो ट्विटर पर काफी पसंद किया जा रहा है, कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इसपर दी है।

भगत सिंह राजपूत नाम के एक यूजर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा की ‘कुछ ऐसी ही किक मारो राजनीतिक विरोधियों को मैडम मीनाक्षी लेखी जी आप अपनी शक्ति को पहचानें’ अकिंचन निर्भय नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘ बहुत अच्छी मैडम, बस ऐसे ही गोल विरोधियों पर करते रहिए’। अशोक कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि’ मान गए मैडम लाजवाब! इसी तरह कांग्रेस को बाहर फेंक दो’। वात्सन ने लिखा की ‘मैडम किक करते समय आपके दिमाग में कौन था मुझे मालूम है’। ट्विटर पर कई लोगों ने मीनाक्षी लेखी की प्रशंसा की और कइयो ने तो इसे फिटनेस से भी जोड़ा।

Converted two penalties into goals for a decisive victory. With the World Cup coming up this is just a warm up. #U17EURO #FACupFinal #UELfinal pic.twitter.com/xuCFEIT8Qb

— Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) May 24, 2018