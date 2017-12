अनुपम खेर की सांसद पत्नी किरण खेर ने पोस्ट की भारतीय जवानों की फर्जी फोटो, लोगों ने लगा दी क्लास

भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सासंद और मशहूर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर ने भारतीय जवानों की फर्जी तस्वीर ट्वीट कर लोगों के निशाने पर आ गई हैं। लोग उन्हें भला-बुरा कह रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी फर्जी अफवाह फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। आपको बता दें कि किरण खेर ने 2104 में चंडीगढ़ से लोकसभा का चुनाव जीता है। किरण खेर बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शो में भी काम करती हैं। किरण खेर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आर्मी के जवानों की एक फोटो पोस्ट की। इस फोटो पर लिखा था कि इंडियन आर्मी को रेसपेक्ट और सलाम। तस्वीर में दो आर्मी जवान दिख रहे हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं।

किरण खेर का ये ट्वीट देख लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। दरअसल जो तस्वीर किरण खेर ने भारतीय आर्मी की बताकर पोस्ट की है वो रूस के आर्मी जवानों की है। ये तस्वीर कुछ समय पहले इंटरनेट पर खूब वायरल भी हुई थी। रशियन आर्मी के जवानों की ये तस्वीर सबसे पहले साल 2013 में पोस्ट की गई थी।

लोगों ने किरण खेर को इस तरह से फर्जी फोटो शेयर करने पर आड़े हाथों लिया और लिखा कि एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी शेयर करने से बचना चाहिए। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी में आने के लिए फेक खबरें और तस्वीरें शेयर करना जरूरी है क्या? कुछ यूजर्स कमेंट में उनको लिख रहे हैं कि हम अपने जवानों पर गर्व करते हैं लेकिन उनकी इज्जत नहीं कर सकते जो उन्हें पहचान ही ना पाए। बहुत से यूजर्स ने उन्हें याद भी दिलाया कि ये तस्वीर कहां की है और वो जवान भारतीय जवान नहीं हैं।

Being from @BJP4India doesn't give you license to spread lies or sharing fake photos!

Jai jawaan Jai kisaan! — Saumitra Chandra (@saumitrachandra) December 18, 2017

You need to delete this false tweet right away! — Ranjana Smetacek (@rsmetacek) December 18, 2017

Ma'am as an MP, aren't you supposed to be more responsible while posting messages on social media? This is the Russian army, as a lot of people have already pointed out. — anurag bakhshi (@anuragbakhshi) December 18, 2017

kirron kher is so much and too much ridiculous .. — Chitram Samanta (@ChitramSamanta) December 18, 2017

Mam, BJP mein aane ke liye fake news and photos share karna zaroori hai? Just asking — MD (@red_bavarian) December 18, 2017

Please stop spreading unverified images. Utmost respect to indian soldiers but soldiers in this pic are not indian army. — Additya (@BandaSummer) December 18, 2017

आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी इस फोटो को ट्वीट किया है। श्रद्धा कपूर को भी उनके इस ट्वीट के लिए ट्रोल किया जा रहा है।

They freeze to make sure that we are warm. They protect to make sure that we feel safe. Can never thank you Jawaans enough. pic.twitter.com/z1Df4sw0dA — Shraddha (@ShraddhaKapoor) December 17, 2017

