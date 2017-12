वीडियो: गब्बर सिंह टैक्स पर बीजेपी एमपी ने संसद में मारा कांग्रेस पर तंज- कितने राज्य बच गए?

भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया ने संसद में जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ‘गब्बर सिंह टैक्स’ वाले कांग्रेस के कथन को लेकर कहा कि कांग्रेस अब गब्बर सिंह के अंदाज में पूछ रही है कि अब कितने राज्यों में उसकी सरकार बची है। उनका इशारा हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव से था जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से जोरदार चुनाव प्रचार देखने को मिला था। दरअसल किरीट सोमैया वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच पर चर्चा में भाग लेते हुए जब सोमैया सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान एक जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था।

