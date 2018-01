VIDEO: हेमा मालिनी को देख खुशी से नाचने लगा बुजुर्ग, बीजेपी सांसद ने पोस्ट किया वीडियो

बॉलीवुड से पहचान बनाने वाली मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद हैं। हेमा मालिनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपने लोकसभा क्षेत्र का एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो को पोस्ट कर हेमा मालिनी ने बताया है कि मेरे वहां पहुंचने की खुशी में एक बुजुर्ग मगन हो कर नाचने लगा। आपको बता दें कि हेमा मालिनी पहली बार मथुरा की सांसद बनी हैं। साल 2014 के आम चुनावों में हेमा मालिनी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी जयंत चौधरी को हरा मथुरा की सांसद बन गईं। सांसद बनने के बाद हेमा मालिनी ने वहीं के एक गांव जिसका नाम मनगड़ी है उसे गोद लिया है।

बुधवार को हेमा मालिनी इसी गांव के दौरे पर थीं। हेमा मालिनी ने गांव से लौटने के बाद वहां का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट कर हेमा मालिनी ने लिखा – ‘मैं कल मनगड़ी गांव, जिसे मैंने हाल ही में गोद लिया है, के दौरे पर थी। वहां के लोग मुझे देख बहुत खुश थे और उन लोगों ने मेरे सम्मान में गाना भी गाया। आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग जिसका नाम मुंशी है खड़ा हो गया और मेरे लिये नाचने लगा। ये सब देख मुझे बहुत खुशी हुई।’

Yday I was at Managadi a village in the border of Brij, which I have just adopted. The villagers were so happy to see me & sang a song in my honour. U can see an old man, Munshi who simply got up & danced for me – I was floored & delighted! pic.twitter.com/ijP9aaeb9N

— Hema Malini (@dreamgirlhema) January 11, 2018