MCD election: लाइव शो में बीजेपी एमपी गौतम गंभीर ने कांग्रेस की तारीफ, वायरल वीडियो पर लोगों ने ली चुटकी

Gautam Gambhir: बीजेपी एमपी गौतम गंभीर के बयान पर कांग्रेस नेता ने कटाक्ष किया तो सोशल मीडिया भी यूज़र्स ने भी कमेंट किए।

बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (फोटो सोर्स – फाइल/इंडियन एक्सप्रेस)।

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram