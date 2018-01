जज विवाद के बहाने PM पर शत्रुघ्न सिन्हा का ताना: अच्छे दिनों की जगह कौन सा दिन आ रहा है, ‘न्याय’ इंसाफ की गुहार लगा रहा है

सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की ओर से किये गये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राजनीतिक टिप्पणियां लगातार आ रही है। बीजेपी नेतृत्व से लंबे समय से बागी रुख अख्तियार करने वाले पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस विवाद के बहाने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि देश में ये अच्छे दिनों की जगह कौन से दिन आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘माननीय सर, ये क्या हो रहा है? अच्छे दिनों की जगह ये कौन से दिन आ रहे हैं? जज ही इंसाफ मांग रहे हैं और न्याय इंसाफ की गुहार लगा रहा है! ऐसा लगता है कि मामला बहुत गंभीर है और सब कुछ ठीक नहीं है, आशा और कामना करता हूं कि हम लोग इस समस्या से पार पा लेगें और आप इसका उचित निपटारा करेंगे, लेकिन ये जितनी जल्दी हो जाए, उतना ही ठीक होगा, न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। जय हिंद। शत्रुघ्न सिन्हा के इस ट्वीट की भाषा से लगता है कि उन्होंने इसे किसी को संबोधित कर लिखा है, लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है।

Hon’ble Sir. What’s happening? अच्छे दिनों की जगह ये कौन से दिन आ रहे हैं? Judges ask for Justice & Justice cries for Justice! It seems the matter is very serious and all is not well.

Hope wish and pray that we will ride over this crisis & you will tackle this situation..1>2

