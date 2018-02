VIDEO: टॉयलेट में हाथ डालकर बीजेपी सांसद ने की सफाई, ट्विटर पर शेयर किया वीडियो

मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो को खुद जनार्दन मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि वह एक शौचालय को खुद अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। इस वीडियो को बीजेपी सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, रीवा जिले के स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत भुशुड़ी में जन सम्पर्क के दौरान प्राथमिक विद्यालय में बंद पड़े शौचालय की सफाई की। इस इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, स्वच्छ भारत गवर्नमेंट पोर्टल के ट्विटर हैंडल और स्वच्छ भारत ट्विटर हैंडल को टैग किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा टॉयलेट पॉट के अंदर हाथ डालकर साफ कर रहे हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद उन्होंने पानी डालकर पॉट को सुचारू रुप से शुरू किया।

बीजेपी सांसद के इस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत से लोग उनके इस काम की सराहना कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। सांसद के वीडियो पर रोहित तिवारी नाम के खए यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- सर जस्ट फोटो शूट न कराए, शायद आपको नहीं पता होगा कि हमारे तहसील धवा तिवारियां पंचायत के एक मिडिल स्कूल है वहां पर बाथरूम तो बहुत पर चालू हालात में एक भी नहीं है। कहिए तो इमेज भेजूं।

इस ट्वीट का जवाब देते हुए सासंद मिश्रा ने लिखा कि, रोहित जी जो बाथरूम खराब है उनकी तस्वीर के साथ स्थान का नाम लिख कर भेज दे,उन्हें ठीक कराया जाएगा। सूचना देने के लिए आप को बहुत बहुत धन्यवाद।

एक अन्य यूजर ने लिखा है कि, सांसद जी ये क्या? ये काम मिस्त्री या सफाई कर्मचारी का है। इसे आप 100/200 रुपये दे कर करा सकते थे। खुद पॉट में हाथ डालना और फिर इसका वीडियो बना कर पोस्ट करना, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है।

Shandar sir I appreciate your innovative step. I feel proud that you are my and my rewa MP

— Salil Dwivedi (@SalilDwivedi2) February 15, 2018