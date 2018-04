बेटे को खोकर भी शांति की अपील करने वाले इमाम से मिलना चाहते हैं बाबुल सुप्रियो, ट्वीट कर किया सलाम

पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा में अपने 16 साल के बेटे को खोने वाले इमाम मौलाना इम्दादुल रशीदी को बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने ट्विटर के जरिए सैल्यूट किया है। सुप्रियो ने कहा है कि इतने दुख में भी इमाम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, इसके लिए उन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए। बीजेपी सांसद ने लिखा, ‘मैं इमाम साहब को सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि किसी के द्वारा जज किए बगैर, वोट की राजनीति करने का आरोप मेरे ऊपर लगाए जाने के बगैर, एक दिन आपसे जरूर मुलाकात कर सकूं। हम लोगों में से कोई भी आपके दुख का अंदाजा नहीं लगा सकता, आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपके विचारों से बहुत प्रेरणा मिली। मैं आपको सलाम करता हूं।’

इमाम ने गुरुवार को इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक समूह को संबोधित करते हुए शांति रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई बदले की बात करेगा तो वह मस्जिद और शहर छोड़कर चले जाएंगे। इमाम ने कहा कि वह नहीं चाहते कि कोई और बाप अपना बेटा खोए। आपको बता दें कि मृतक सिबतुल्ला रशीदी (16), जिसने इस साल बोर्ड की परीक्षा (दसवीं) दी थी, वह आसनसोल के रेल पार क्षेत्र में भड़की हिंसा के बाद से लापता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगाइयों ने उसे उठा लिया था। बुधवार देर रात रशीदी का शव मिला, गुरुवार को उसकी पहचान हुई। कहा जा रहा है कि सिबतुल्ला की पीट-पीटकर हत्या की गई थी।

I salute u ImamSaab& I hope one day I wil b able 2 visit u without being judged or being accused of playing #VoteBankPolitics•There is no way anyone of us can ever relate 2 the pain u r going thru but I can surely feel rejuvenated& inspired by the mind power u hv showered•Salam

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) March 30, 2018